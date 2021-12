Nord Macedonia: incidente pullman, avviata cerimonia di commemorazione per le vittime

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- E' iniziata a Skopje la cerimonia di commemorazione delle vittime dell'incidente stradale in cui un pullman macedone ha preso fuoco in un tratto autostradale in Bulgaria. Secondo quanto riporta l'emittente "Nova tv", le spoglie delle 45 vittime sono arrivate stamane all'aeroporto della capitale macedone con due aerei militari bulgari partiti da Sofia. Alla cerimonia partecipano il presidente della Repubblica Stevo Pendarovski, il presidente del Parlamento Talat Xhaferi, il primo ministro Zoran Zaev, i vicepremier Artan Grubi e Ljupco Nikolovski, i ministri Bujar Osmani, Fatmir Besimi, Kresnik Bektesi, Naser Nuredini, Jagoda Sahpaska e Blagoj Bocvarski. Il ministero degli Esteri della Macedonia del Nord ha precisato ieri in una nota che le bare saranno trasportate in un corteo attraverso la capitale, per consentire ai cittadini di porgere l'ultimo saluto. L'incidente stradale e il conseguente incendio del pullman dell'agenzia macedone "Besa Trans" è avvenuto il 23 novembre in territorio bulgaro, provocando la morte di 45 fra le 52 persone a bordo. (Seb)