Covid: studio britannico, richiamo vaccini Pfizer e Moderna offre miglior risposta

- Il richiamo dei vaccini Pfizer e Moderna nel Regno Unito dà la migliore risposta al Covid-19. È quanto mostra uno studio condotto dall'università di Southampton pubblicato sulla rivista scientifica "The Lancet". È probabile che sia questo il motivo per cui il governo di Londra ha ordinato altre 114 milioni di dosi dei due vaccini, velocizzando il programma di richiamo con la terza dose. I ricercatori hanno infatti affermato che i due medicinali hanno dato risultati promettenti contro la malattia e la morte causate dalla variante Omicron. I richiami possono ridurre il rischio di infezione di oltre il 93 per cento. Al momento, come riporta anche l'emittente "Bbc", a tutti gli adulti sopra i 18 anni nel Regno Unito viene offerto un vaccino di richiamo - per lo più Pfizer o Moderna - mentre le ricerche sulla nuova variante Omicron vanno avanti. All'inizio di questa settimana, Pfizer ha annunciato che i richiami contro il Covid potrebbero diventare un appuntamento annuale. (Rel)