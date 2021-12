Cipro: arrestata una persona con un coltello fuori dallo stadio dove era il Papa

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- La polizia di Cipro ha arrestato un uomo con un coltello durante i controlli all'ingresso dello stadio di Nicosia dove Papa Francesco ha celebrato la messa questa mattina. Secondo quanto riferisce l'agenzia di stampa "Cna", le autorità cipriote hanno precisato che il coltello non sarebbe stato portato con se dalla persona arrestata in relazione alla presenza del pontefice. Fonti della polizia hanno riferito che il coltello è stato trovato durante i controlli di sicurezza questa mattina, anche se non ci sarebbe stata intenzione di utilizzarlo. L'arrestato, secondo la polizia cipriota, sarebbe uno straniero di 43 anni. (Res)