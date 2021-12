Green pass: prefetto Milano, controlli sui luoghi di lavoro ancora più incisivi

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Abbiamo già condiviso con i sindaci il piano, oggi pomeriggio lo faremo con le parti sociali. I controlli sono efficaci dove c'è una corretta applicazione delle norme. Lo ha detto il prefetto di Milano, Renato Saccone, durante la presentazione del piano di controllo in vista dell'entrata in vigore, il prossimo 6 dicembre, del green pass rinforzato. Come ha sottolineato il prefetto, "il piano prevede un'estensione dei controlli in corso su attività e luoghi di lavoro", "sono in campo tutte le specialità della polizia di Stato e dell'Arma dei carabinieri" e sui luoghi di lavoro l'attività di controllo "sarà ancora più incisiva". "La finanza avrà di competenza impianti sportivi, cinema, teatri, eventi canori e seminari" ha aggiunto. (Rem)