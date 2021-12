Italia-Georgia: Di Stefano riceve viceministra Esteri Totladze

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il sottosegretario agli Affari Esteri Manlio di Stefano ha incontrato la viceministra degli Esteri della Georgia, Khatuna Totladze. Lo ha reso noto Di Stefano attraverso i social. Con la viceministra “ho fatto il punto sui nostri eccellenti rapporti bilaterali e le attività che promuoveremo in occasione dei 30 anni delle relazioni diplomatiche, anche nella cornice multilaterale e delle relazioni con l'Unione europea”, ha scritto Di Stefano. “Le ho ricordato in particolare che sosteniamo fermamente l’integrità territoriale e la sovranità della Georgia e che non riconosciamo le autorità de facto delle regioni dell'Ossezia del Sud e dell’Abkhazia, né i loro sedicenti rappresentanti. Invitiamo tutte le istituzioni, nazionali, regionali e locali italiane a mantenere la coerenza con la posizione espressa dal governo e ad evitare contatti con queste entità, che contribuiscono solo a generare confusione”, ha proseguito il sottosegretario. Il conflitto in Georgia “continua a provocare vittime e sofferenze tra la popolazione civile e dobbiamo sostenere una soluzione pacifica che sia rispettosa dell’integrità e della sovranità georgiane”, si conclude il suo messaggio su Faceboook. (Res)