Roma: scoperto dormitorio abusivo, 2 denunce per favoreggiamento immigrazione clandestina

- Favoreggiamento dell'immigrazione clandestina, gravi carenze igienico-sanitarie e mancata osservanza delle misure in materia di sicurezza, con rischi per la salute collettiva, violazione delle norme nel settore edilizio: queste le principali irregolarità riscontrate dalla Polizia Locale di Roma Capitale, V Gruppo "Prenestino", diretto dal Dirigente Mario De Sclavis, al termine di un'indagine che ha portato alla denuncia di due persone, un uomo e una donna di 66 anni. Responsabili di un'associazione, i due avevano trasformato i locali, destinati ad un uso ludico-ricreativo e culturale, in un vero e proprio dormitorio abusivo. (segue) (Rer)