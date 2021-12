Roma: scoperto dormitorio abusivo, 2 denunce per favoreggiamento immigrazione clandestina (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- A seguito delle attività di indagine, portate avanti con la collaborazione del V Municipio e del Dipartimento Patrimonio e Politiche Abitative, gli agenti hanno eseguito il sequestro dei locali. In uno spazio interrato di circa 900 metri quadri, all'interno di una palazzina in zona Villa Gordiani, sono state trovate 22 persone di varie nazionalità, di cui 5 sprovviste di regolare documento e permesso di soggiorno: per questo motivo i responsabili sono stati denunciati all'Autorità Giudiziaria anche per il reato di favoreggiamento dell'immigrazione clandestina. (segue) (Rer)