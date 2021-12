Frosinone: operazione Seven, smantellate 7 piazze spaccio da mezzo milione al mese, 22 fermati

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Maxi operazione antidroga a Frosinone: questa mattina il nucleo investigativo del comando provinciale dei carabinieri, su disposizione del Gip del tribunale di Frosinone ha eseguito 22 misure cautelari nel capoluogo di provincia nell’ambito dell’operazione “Seven” per spaccio di sostanze stupefacenti in concorso, in particolare cocaina e crack. L’operazione ha permesso di smantellare 7 piazze di spaccio a Frosinone, che fruttavano all’associazione criminale quasi mezzo milione di euro al mese. (segue) (Rer)