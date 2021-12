© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Nel dettaglio i militari hanno eseguito 22 misure cautelari di cui tre in carcere, 11 ai domiciliari, 7 divieti di dimora e un obbligo di dimora. Le indagini hanno permesso di accertare l’esistenza di sette piazze di spaccio a Frosinone: a via Verdi, via Don Minzoni, viale Grecia, via Casilina Nord, piazza Beata Maria de Mattias, via del Cipresso e corso Francia, gestite da italiani, albanesi e romeni. (segue) (Rer)