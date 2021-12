Frosinone: operazione Seven, smantellate 7 piazze spaccio da mezzo milione al mese, 22 fermati (3)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Le indagini, iniziate a novembre 2020, hanno consentito il 24 febbraio scorso di arrestare i primi tre soggetti per spaccio di cocaina. Attraverso le intercettazioni telefoniche e ambientali proseguite per tutto il 2021 è stato possibile delineare l’attività delle piazze di spaccio. In particolare è emerso un quadro di tutte le fasi dell’attività illecita: dal reperimento della droga, al rifornimento, al controllo dei possibili blitz delle forze dell’ordine, alla vendita al dettaglio nei “punti vendita” la cui operatività era garantita 24 ore su 24, 7 giorni su 7, con un incasso medio giornaliero di 15 mila euro e mensile di circa 450 mila euro. (segue) (Rer)