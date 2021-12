Frosinone: operazione Seven, smantellate 7 piazze spaccio da mezzo milione al mese, 22 fermati (4)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Gli indagati, inoltre, comunicavano solo su canali di comunicazione social (whatsapp, instagram, messenger), e concordavano via via gli incontri con gli acquirenti e prendevo ordini indicando la quantità di droga come “birra”, “bulloni” o “ruote di scorta” che veniva recapitata a domicilio. La platea di assuntori è risultata ampia e variegata, di età comprese tra i 18 e i 50 anni, e proveniente da numerosi comuni della provincia. Uno degli arrestati, tra quelli condotti in carcere, nonostante fosse già in regime di detenzione domiciliare, aveva un ruolo di primo piano nella gestione delle piazze di spaccio di Frosinone, “lavorando da casa” e avvalendosi della collaborazione degli altri fermati oggi. (Rer)