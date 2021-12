Disabilità: Parente (Iv), più risorse, abbattere barriere architettoniche e tutela dei Caregiver

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Più risorse, abbattere le barriere architettoniche e tutela dei Caregiver. La pandemia ha scoperchiato e reso evidenti agli occhi di tutti i tanti aspetti che da tempo, i disabili e le famiglie con persone disabili conoscono molto bene e contro cui lottano da anni: l’insufficienza di una rete territoriale capillare ed efficace. Lo dice la presidente della Commissione di igiene e sanità a Palazzo Madama, Annamaria Parente, in occasione della Giornata internazionale delle persone con disabilità. "Deve essere migliorato l’attuale Fondo per la Non Autosufficienza (Fna) relativo agli anni 2019-2021 rinnovandolo e potenziandolo ad almeno 1 miliardo di euro all’anno, perché le risorse attuali pon bastano a soddisfare i bisogni in costante aumento dovuto anche agli effetti dell’emergenza pandemica. Il livello di civiltà del nostro Paese si misura anche dalla capacità di assicurare alle persone con disabilità inclusione, pari opportunità, diritti e partecipazione a tutte le aree della vita pubblica, sociale ed economica. L’Italia ha compiuto passi avanti per alleviare gli effetti delle disabilità e per promuovere l’autentico rispetto dei diritti delle persone che le presentano. È tuttavia necessario un impegno ancora maggiore per mantenere e migliorare i livelli di cura, di sostegno e di attenzione. Anche attraverso l’ascolto e il coinvolgimento, in questa preziosa attività, delle associazioni e delle organizzazioni che esprimono la voce delle persone con disabilità", aggiunge. (Rin)