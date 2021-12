Ambiente: parchi, il Mite organizza una giornata a trent’anni dalla legge quadro

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- A trent’anni dalla legge quadro sulle aree protette, il ministero della Transizione ecologica organizza una giornata sul ruolo dei parchi, alla luce della Strategia europea per la biodiversità, del Green New Deal e del Pnrr, e sui risultati delle azioni di conservazione e promozione. Si terrà lunedì 6 dicembre, dalle 10 alle 18, a Civitella Alfedena (L’Aquila) al centro culturale “Orsa Maggiore” (via Nazionale, 45). Lo riferisce una nota. Introduce e conclude il sottosegretario di Stato del ministero della Transizione ecologica, Ilaria Fontana. Coordina il capo dipartimento per il personale, la natura, il territorio e il Mediterraneo del Mite, Maria Carmela Giarratano. Nello stesso giorno, tutti i parchi italiani metteranno a dimora nei loro territori uno o più alberi o piante autoctone rappresentativi in termini di tipicità e identità territoriale, a testimonianza dell’azione di tutela del territorio nell’ottica della transizione ecologica. Sarà possibile seguire la giornata sulle pagine Facebook del Mite, di Federparchi e del parco nazionale d'Abruzzo, Lazio e Molise. (Com)