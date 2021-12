Filippine: tribunale consente a giornalista Maria Ressa di ritirare Nobel in Norvegia

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- La giornalista filippina Maria Ressa potrà recarsi di persona in Norvegia per ritirare il Premio Nobel per la pace che le è stato assegnato quest’anno assieme al collega russo Dmitrij Muratov. Lo ha stabilito la Corte d’appello filippina, che accogliendo gli appelli di numerose organizzazioni per la libertà di stampa ha deciso di sospendere il divieto di viaggio all’estero che grava sulla direttrice di “Rappler”. La giornalista è infatti coinvolta in una serie di cause giudiziarie che hanno portato anche alla sospensione della licenza della sua testata. Secondo i suoi sostenitori, Ressa sarebbe stata presa di mira dalla magistratura filippina a causa delle sue critiche nei confronti del presidente Rodrigo Duterte e, in particolare, della sanguinosissima guerra al narcotraffico condotta da quest’ultimo negli scorsi anni. La cerimonia di consegna del Nobel avrà luogo a Oslo il 10 dicembre prossimo. (segue) (Fim)