Polonia: vicepremier Glinski, non vogliamo serrata ma situazione Covid è difficile

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il governo della Polonia non vuole una serrata ma la situazione epidemiologica legata alla pandemia di coronavirus è molto difficile. Lo ha detto il vicepremier e ministro della Cultura, Piotr Glinski, parlando al quotidiano “Gazeta Wroclawska”. La difficoltà della situazione è universalmente nota e “tutti dovremmo essere consapevoli che della situazione sono responsabili innanzitutto le persone che non si sono vaccinate”, ha dichiarato Glinski. “Capisco la libertà di scelta ma non quando essa mette in pericolo la libertà, la salute e la vita di altre persone. In poche parole, il confine della nostra libertà sono la libertà del prossimo, la sua vita, la sua salute”, ha proseguito il ministro. (Vap)