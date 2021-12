Francia: al via la visita di Macron nel Golfo, focus su terrorismo e crisi regionali

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- La lotta contro il terrorismo islamista, la crisi in Libano e le elezioni in Libia: questi, secondo quanto riferito dall'Eliseo, sono i principali dossier che saranno affrontati durante il breve viaggio di due giorni che il presidente francese Emmanuel Macron comincia oggi negli Emirati Arabi Uniti, in Qatar e un Arabia Saudita. Negli Emirati Arabi Uniti, Macron ha in agenda un incontro con il principe Mohammed bin Zayed Al Nahyan, con il quale ha una relazione di "prossimità", secondo quanto riferito da Parigi. Come era stato anticipato dai media francesi, nel corso di questa prima tappa è stato firmato un contratto che prevede la vendita ad Abu Dhabi di 80 caccia Rafale. Gli Emirati Arabi Uniti hanno firmato anche un secondo accordo per l'acquisto di 12 elicotteri Caracal. "Si tratta di una finalizzazione importante del partenariato strategico tra i due Paesi", si legge in una nota dell'Eliseo. Il valore complessivo di questi contratti è di 17 miliardi di euro. Nei giorni precedenti la presidenza francese aveva sottolineato l'importanza di questa visita "sul piano politico, strategico, di difesa, ma anche economico e culturale". (segue) (Frp)