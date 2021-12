Francia: al via la visita di Macron nel Golfo, focus su terrorismo e crisi regionali (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- In Qatar Macron incontrerà l'emiro Tamim ben Hamad al-Thani. Nel corso del bilaterale dovrebbe essere affrontato anche il dossier riguardante la tutela dei diritti umani e quello dell'organizzazione dei Mondiali di calcio del 2022. Il Paese viene accusato da associazioni attive nella difesa dei diritti umani di sottoporre a condizioni di lavoro inumane gli operai impiegati nell'organizzazione dell'evento sportivo, in particolare nella costruzione di infrastrutture e stadi. In Arabia Saudita è previsto un colloquio con il principe ereditario Mohammed bin Salman. L'Arabia Saudita è un "attore importante nella regione" e "non si può immaginare di avere una politica ambiziosa senza avere un dialogo esigente" con questo Paese, ha spiegato Parigi. Macron sarà uno dei primi leader occidentali ad incontrare il principe saudita dopo l'omicidio del giornalista Jamal Khashoggi avvenuto nel 2018 ad Istanbul in Turchia. Come sempre durante i suoi viaggi, il presidente Macron evocherà "con i suoi interlocutori la questione dei diritti dell'uomo, quando è necessario", ha spiegato l'Eliseo in risposta alle critiche mosse da alcune organizzazioni non governative in merito a questo incontro. (Frp)