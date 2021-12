Difesa: Singapore-Lettonia, firmato accordo per rafforzare la cooperazione

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

22 luglio 2021

- Lettonia e Singapore hanno firmato un protocollo d’intesa per rafforzare la cooperazione in material di difesa. Lo si legge in un comunicato diramato dal ministero della Difesa di Singapore, che precisa che a siglare il documento sono stati il vice primo ministro e ministro della Difesa lettone Artis Pabriks, che si trova da ieri in visita nella regione, e l’omologo singaporiano Ng Eng Hen. Durante l’incontro, i due hanno anche avuto uno scambio di opinioni sugli ultimi sviluppi in campo geopolitico e di sicurezza internazionale. “La visita di Pabriks sottolinea gli ottimi legami tra i due Paesi e la crescente cooperazione in materia di difesa”, ha osservato Mindef. Il ministro della Difesa lettone avrà oggi pomeriggio anche una conversazione con il ministro degli Esteri Vivian Balakrishnan.(Fim)