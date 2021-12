Canada: GE-Hitachi si aggiudica ordine per un reattore nucleare compatto

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- GE Hitachi Nuclear Energy, una joint venture per il nucleare civile costituita da General Electric e Hitachi, si è aggiudicata un appalto per la fornitura di un reattore nucleare modulare di piccole dimensioni (Smr) a Ontario Power Generation, una tra le principali utility energetiche del Canada. GE Hitachi non ha divulgato il valore dell'appalto, che è il primo per un reattore Smr ottenuto da una azienda giapponese del settore all'estero. I reattori Smr (acronico di "Small Medium Reactor"), come il BRWX-300 ad acqua leggera di GE Hitachi, sono reattori nucleari di piccole dimensioni dalla potenza non superiore ai 300 megawatt di potenza, spesso derivati dai reattori utilizzati in sottomarini e navi a propulsione nucleare. Rispetto ai reattori nucleari convenzionali possono essere realizzati più rapidamente e sono teoricamente più sicuri, date le dimensioni ridotte. Ontario Power intende richiedere l'autorizzazione alla realizzazione di quattro reattori BRWX-300, il primo dei quali dovrebbe essere completato non prima del 2028. (Git)