Med Forum: Sereni, religione può aiutarci nella comprensione della società

24 luglio 2021

- Ora sappiamo che la religione può aiutarci nella comprensione della società, ma nel passato l’attitudine principale in occidente era che qualsiasi interazione tra politica e religione fosse pericolosa. Lo ha dichiarato la vice ministra degli Esteri, Marina Sereni, in occasione della VII edizione dei Med Dialogues, l’annuale appuntamento promosso dal ministero degli Esteri e dall’Ispi, in corso oggi a Roma. “Il cambiamento è possibile”, ha affermato Sereni, evidenziando come per la seconda volta i Med Dialogues parleranno di religione. “Nazionalismo, populismo, e razzismo fioriscono dove c’è mancanza di conoscenza reciproca”, ha proseguito la vice ministra, secondo la quale le istituzioni religiose ricoprono un importante ruolo in questo processo. “I governi possono aiutare questo processo e incoraggiare gli attori religiosi ad aprirsi al dialogo con i giusti incentivi”, ha affermato Sereni, evidenziando come i dialoghi interreligiosi e interculturali debbano rimanere parte dell’agenda relativa al Mediterraneo. “La religione è un motore per raggiungere la pace e lo sviluppo umano e per questo gli attori religiosi dovrebbero giocare un ruolo attivo”, ha concluso.(Res)