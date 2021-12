Montenegro: società per l'energia elettrica, pronti a trattative con azienda Kap su prezzi

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- La società per l'energia elettrica del Montenegro Elektroprivreda Crne Gore (Epcg) è pronta ad avviare delle trattative sul costo dell'elettricità con la società per la produzione di alluminio Uniprom Kap. Lo ha detto oggi il direttore del settore finanziario di Epcg, Miro Vracar, per l'emittente "Tvcg". Vracar è intervenuto così sulla questione sorta dopo che Kap ha annunciato una possibile chiusura a causa dei costi dell'energia elettrica. L'azienda ha infatti annunciato ai propri dipendenti di prepararsi per la chiusura graduale di alcuni comparti e persino ad una possibile cessazione completa della produzione di alluminio il 15 dicembre. La motivazione è data dalla scadenza dell'attuale contratto con Epcg il primo gennaio e dal timore di un aumento troppo elevato del costo dell'energia. Il rappresentante di Uniprom Kap, Nebojsa Dozic, partecipando allo stesso programma televisivo con Vracar ha dichiarato che l'azienda non aveva preso in considerazione un'interruzione della produzione fino a che non ha riscontrato "con sorpresa" la posizione della società pubblica per l'energia elettrica. (segue) (Seb)