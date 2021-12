Montenegro: società per l'energia elettrica, pronti a trattative con azienda Kap su prezzi (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- "A metà di quest'anno abbiamo inviato una lettera a Epcg, ai ministeri competenti, al primo ministro, chiedendo che il contratto esistente, che avrebbe dovuto durare anche per il prossimo anno, fosse prorogato di altri cinque anni in modo da poter pianificare la produzione e iniziare a programmare gli investimenti", ha detto Dozic. La dirigenza di Kap ha ricevuto da Epcg una lettera il 29 ottobre che li informava sull'intenzione di rescindere il contratto alla fine di quest'anno e non alla fine del prossimo. Vracar ha spiegato nel programma mattutino di "Tvcg" che Epcg è stata costretta ad avviare delle attività di revisione dei prezzi data la situazione sui mercati internazionali. "È vero che Kap ha inviato una lettera a giugno e ha chiesto una garanzia per la fornitura di energia elettrica, nella potenza concordata e al prezzo già concordato, ma nessuno può garantire il prezzo per cinque anni in tali circostanze", ha osservato Vracar. (Seb)