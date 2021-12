Balcani-Ue: presidente albanese Meta, negoziati Albania siano svincolati da Nord Macedonia

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- I negoziati di adesione all'Ue dell'Albania dovrebbero essere svincolati da quelli della Macedonia del Nord, bloccata dal veto della Bulgaria. Lo ha dichiarato il presidente albanese, Ilir Meta, in un'intervista ai media locali riportata dal portale d'informazione "Albanian Daily News". Il presidente Meta ha riconosciuto che Skopje è stata meritevole ed è persino avanti a Tirana sul percorso delle riforme. "Ma loro hanno problemi con la Bulgaria", ha osservato il presidente albanese spiegando di aver avuto un colloquio con il neo confermato capo dello Stato bulgaro, Rumen Radev, il quale gli ha assicurato che Sofia non ha problemi con Tirana in quanto il veto riguarda solo Skopje. (Res)