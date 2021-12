Med Forum: de Mistura, multilateralismo è ancora indispensabile

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il multilateralismo è ancora indispensabile oggi in un mondo fortemente interconnesso e dove una singola azione (o inazione) in un’area di crisi può avere effetti a valanga sul mondo interno. Lo ha detto oggi Staffan de Mistura, inviato personale del Segretario generale per il Sahara occidentale, Nazioni Unite, parlando a un panel dei Med Dialogues, i dialoghi annuali lanciati nel 2015 con l’ambizioso obiettivo di “andare al di là del caos” e di proporre “un’agenda positiva” in un’area strategica per l’Italia. L’ex sottosegretario italiano ha parlato di “effetto farfalla”, citando l’esempio dell’Iraq, dove da Al Qaeda si è arrivati alla nascita dello Stato Islamico di Abu Bakr al Baghdadi fino agli attacchi in tutto il mondo. “Un battito di farfalla può produrre una palla di neve in grado di cambiare le dinamiche mondiali”, ha detto de Mistura, sottolineando come per questo sia oggi necessario un approccio alla governance internazionale e alla cooperazione internazionale basato sul multilateralismo per “poter avere una visione di insieme più ampia”. (Res)