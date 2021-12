Russia-Usa: Cremlino, incontro Putin-Biden si terrà in forma di videoconferenza

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il vertice tra il presidente russo Vladimir Putin e l'omologo statunitense Joe Biden si terrà in formato di videoconferenza, mentre la data non è stata ancora concordata. Lo ha dichiarato il portavoce del Cremlino, Dmitrij Peskov, in un briefing, aggiungendo che non c'è ancora un'intesa precisa sulla possibile partecipazione delle delegazioni dei due Paesi all'incontro. Questa mattina il quotidiano russo "Kommersant" ha scritto che il summit tra Putin e Biden si svolgerà probabilmente martedì 7 dicembre. (Rum)