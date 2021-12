Spagna: Erc annuncia che non presenterà emendamento a totalità bilancio al Senato

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il partito indipendentista Sinistra repubblicana di Catalogna (Erc) non presenterà un emendamento alla totalità al bilancio 2022 al Senato nonostante la mancanza di accordo con il governo spagnolo sulla legge audiovisiva. Lo riferisce il quotidiano "El Pais". Erc ha spiegato in un comunicato che intende dare priorità alla prosecuzione dei negoziati sulla nuove legge, per rifare l'accordo sulle quote spettanti alla lingua catalana. Tuttavia, se non sarà raggiunta un'intesa, il partito indipendentista non esclude di poter presentare emendamenti parziali al Senato. Nei giorni scorsi la ministra dell'Economia, Nadia Calvino, ha negato che il governo abbia voluto "imbrogliare" Sinistra repubblicana di Catalogna (Erc) per non rispettare l'obbligo per le piattaforme audiovisive straniere di avere una quota di lingue coufficiali. Calvino ha spiegato che "ogni negoziazione ha un limite, che è quello che dice la direttiva Ue", ma il governo cercherà di "incoraggiare" questa produzione attraverso aiuti e sostegni finanziari, invece di scegliere la strada di tassare queste imprese straniere, cosa che è "giuridicamente impossibile". Il governo di Madrid aveva raggiunto un accordo sul bilancio con il partito indipendentista Erc dopo l'approvazione di un emendamento secondo il quale le grandi piattaforme di streaming (Netflix, Hbo, Amazon Prime) dovranno garantire in Spagna il 6 per cento dei contenuti in lingue coufficiali (catalano, galiziano e basco). (Spm)