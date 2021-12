Disabilità: Mattarella, più vulnerabili con pandemia, istituzioni sostengano le famiglie per società più inclusiva (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Per il Mattarella "è con questo spirito che va affrontata la ripresa, come sfida per la costruzione di una società più inclusiva, in cui il problema della disabilità non risulti un carico per i singoli, ma sia oggetto di attenzione e di intervento da parte dell’intera collettività. Così come alleviare la preoccupazione delle famiglie per il 'dopo di noi' deve trasformarsi in un impegno per tutti quanti rivestono ad ogni livello posizioni di responsabilità. È necessario superare limiti e diffidenze per consentire alle persone con disabilità di vedere nel nostro Paese un esempio di altruismo e di appartenenza. La piena inclusione - conclude il presidente della Repubblica - è il fine da perseguire con forza e determinazione, per porre le fondamenta di una società autenticamente democratica, aperta e senza ostacoli". (Com)