Sardegna: niente unghie lunghe e piercing a scuola, studenti protestano in un liceo di Nuoro

- Non torneranno in classe nemmeno oggi gli studenti del liceo delle Scienze Umane e Musicale "Sebastiano Satta" di Nuoro che protestano contro le regole stabilite dalla preside dell'istituto. Nel liceo nuorese vige il divieto di piercing e unghie lunghe, la ricreazione è stata sostituita da una pausa di dieci minuti fra una lezione e l'altra, il ritiro dei telefoni prima delle lezioni e un solo spostamento per classe verso i distributori di bibite e alimenti. La protesta degli studenti è arrivata alla quarta giornata e per domani è in programma una manifestazione di protesta, regolarmente autorizzata dalla Questura, davanti alla scuola. Contestate dagli studenti, in particolare, le note disciplinari per i piercing e le unghie lunghe all'ora di educazione fisica al posto delle quali – chiedono – dovrebbe esserci la possibilità di far saltare la lezione all'interessato. Quanto ai cellulari la richiesta è quelli di tenerli spenti sul banco. Fra le contestazioni anche le condizioni dell'istituto che, come hanno evidenziato gli studenti, presenta la muffa in alcune aule oltre a carenze nei servizi igienici, problemi segnalati, senza risultato, da tempo. La protesta, hanno sottolineato gli studenti, andrà avanti, fino a che i regolamenti della scuola non verranno corretti. (Rsc)