Libia: media, Onu firma contratto con una società ucraina per addestrare polizia su sminamento

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- La società ucraina Ukroboronservice, specializzata nello sminamento, si è aggiudicata un contratto all'inizio di quest'anno per mettere in sicurezza i sobborghi diTripoli e addestrare la polizia diplomatica libica. Lo ha rivelato il sito web francese "Africa Intelligence". Le Nazioni Unite hanno assegnato alla società del Gruppo di difesa dell'Ucraina, un contratto del valore di 360 mila dollari, per la formazione di agenti di polizia per la sicurezza in Libia, e la società ha ampliato la propria presenza in Libia dallo scorso 8 novembre. Secondo “Africa Intelligence”, membri della polizia criminale libica si sono recati in Ucraina nel 2019 per ricevere formazione dalla stessa compagnia, al costo di circa 100 mila dollari e con il sostegno del Canada. (Lit)