- Persistono molti aspetti che destano preoccupazione per le elezioni libiche. Lo ha affermato il portavoce del segretario generale delle Nazioni Unite, Stephane Dujarric, parlando ieri alla stampa aggiungendo: "Speriamo di creare le condizioni per lo svolgimento delle elezioni in Libia in tempo, e speriamo anche che tutti i combattenti stranieri lascino il territorio libico". (Lit)