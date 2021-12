Libia-Mauritania: Al Lafi discute con presidente Ghazouani adesione Gruppo G5 Sahel

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il vicepresidente del Consiglio presidenziale libico, Abdullah Al Lafi, ha discusso ieri del rilancio dell'Unione del Maghreb arabo e dell'adesione della Libia al gruppo G5 Sahel, durante l'incontro con il presidente mauritano Mohamed Ould Cheikh Al Ghazouani a Nouakchott. Lo ha reso noto il consiglio presidenziale libico in un comunicato pubblicato sulla pagina Facebook aggiungendo che le due parti hanno sottolineato la profondità delle relazioni libico-mauritane e i modi per migliorarle per servire gli interessi dei due Paesi. L'incontro ha discusso dossier di interesse comune in molti campi, attraverso il comitato congiunto libico-mauritano, e il sostegno agli investimenti nei settori pubblico e privato. (Lit)