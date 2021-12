Libia: Saif al Islam Gheddafi ringrazia i giudici del Paese

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Saif al Islam Gheddafi, figlio del defunto rais libico Muammar, candidato alle elezioni presidenziali, ha ringraziato i giudici della Libia, dopo che ieri la corte di Sebha ha emesso una sentenza giudiziaria che lo riammette alla corsa elettorale. Lo ha reso noto lo stesso Saif al Islam Gheddafi in un post sulla sua pagina Facebook, dicendo: "Tutti miei ringraziamenti e apprezzamento ai giudici della Libia che hanno rischiato per la verità". "Dedichiamo questa vittoria a tutto il popolo libico in speciale alle mie zie, zii, fratelli e sorelle, che hanno sopportato le notti fredde per proteggere la corte", ha aggiunto il secondogenito di Gheddafi. (Lit)