Libia: celebrazioni nella città di Sebha per il ritorno di Saif al Islam Gheddafi alla corsa presidenziale

- I sostenitori di Saif al Islam Gheddafi, figlio del defunto rais libico Muammar, riammesso ieri alla corsa per le elezioni presidenziali sono scesi bloccando le strade con le auto, a Sebha nel sud-ovest della Libia, per festeggiare ed esprimere la loro gioia per il ritorno del candidato alla corsa elettorale. Lo ha riportato il sito web d'informazione "Afrigate" pubblicando un video che documenta le celebrazioni a Sebha per a seguito della decisione che annulla l’esclusione decisa dall'alta commessione elettorale lo scorso 24 novembre. (Lit)