Regno Unito: 16 mila case nel nord del Paese sono da giorni senza elettricità

- Circa 16 mila case in Scozia e nel nord dell'Inghilterra sono da giorni elettricità, a causa della tempesta Arwen che ha colpito il Paese sei giorni fa. Come ha riferito l'emittente radio televisiva "Bbc", il primo ministro britannico, Boris Johnson, ha promesso che la maggior parte delle forniture di energia dovrebbe essere ripristinata entro la fine della settimana. La scorsa settimana tre persone sono morte a causa dei venti forti. Il governo britannico ha fatto sapere di essere in contatto con gli operatori di rete e di stare lavorando urgentemente per garantire benessere e riparo a coloro che ne hanno bisogno. "È stata una grande tempesta. Stiamo facendo tutto il possibile per aiutare la gente" ha affermato Johnson. (Rel)