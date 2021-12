Vaticano: Papa, auspico fraternità e piena unità con gli Ortodossi

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Durante il suo discorso al Sinodo ortodosso a Cipro, Papa Francesco ha sottolineato la necessità di una maggiore fraternità e una piena unità: "La grazia di essere qui mi fa venire alla mente che abbiamo una comune origine apostolica: Paolo attraversò Cipro e in seguito giunse a Roma – ha detto Francesco -, discendiamo dunque dal medesimo ardore apostolico e un'unica via ci collega, quella del Vangelo. Mi piace così vederci in cammino sulla stessa strada, in cerca di una sempre maggiore fraternità e della piena unità". Quindi il Pontefice ha formulato un auspicio per il futuro: "Come Cattolici, desideriamo vivere nei prossimi anni, riscoprendo la dimensione sinodale, costitutiva dell'essere Chiesa – ha osservato il Papa - e in ciò sentiamo il bisogno di camminare più intensamente con voi, cari Fratelli, che attraverso l'esperienza della vostra sinodalità potete davvero aiutarci. Grazie per la vostra collaborazione fraterna, che si manifesta anche nell'attiva partecipazione alla Commissione mista internazionale per il Dialogo teologico tra la Chiesa cattolica e la Chiesa ortodossa" ha detto Francesco. Sua Santità non ha tralasciato di ricordare come sia necessario lasciarsi alle spalle i preconcetti: "Auspico di cuore che aumentino le possibilità di frequentarci, di conoscerci meglio, di abbattere tanti preconcetti e di porci in docile ascolto delle rispettive esperienze di fede. Sarà per ciascuno un'esortazione stimolante a fare meglio e porterà a entrambi un frutto spirituale di consolazione". (Res)