- "Il rispetto per le persone con disabilità si dimostra abbattendo ogni barriera, non solo materiale, alla loro integrazione. Contrasto alle discriminazioni, accesso al lavoro e sostegno alle famiglie sono priorità assolute per una società davvero inclusiva". Lo scrive su Twitter il presidente del Senato Elisabetta Casellati in occasione della Giornata internazionale delle persone con disabilità. (Rin)