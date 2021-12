Bielorussia: Lukashenko chiede di analizzare le misure in risposta alle sanzioni occidentali

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- E' necessario condurre un'analisi approfondita delle misure in corso di adozione in risposta alle sanzioni occidentali, considerando che la Bielorussia è sottoposta ad una pressione senza precedenti dall'esterno. Lo ha dichiarato il leader bielorusso, Aleksandr Lukashenko, nel corso di una riunione del governo. Ieri Unione europea, Stati Uniti, Regno Unito e Canada hanno annunciato il quinto pacchetto di sanzioni a Minsk, contro individui ed entità bielorusse, in risposta alla crisi migratoria al confine bielorusso-polacco. (Rum)