Sgomberi: Cgil Roma e Lazio, no per campi nomadi in mancanza di soluzioni abitative adeguate

20 luglio 2021

- "In relazione al progetto di 'Superamento dei campi nomadi', varato dalla precedente amministrazione, ci chiediamo se sia o meno opportuno darvi prosecuzione, considerata la situazione in atto". Così, in una nota, la Cgil di Roma e del Lazio. "Al villaggio attrezzato di via Cesare Lombroso - continua la nota - il progetto di superamento del campo dovrebbe interrompersi il 7 dicembre, data presumibile per l'allontanamento delle famiglie che in esso risiedono. Evidenziamo che gli abitanti non hanno ancora trovato un alloggio alternativo, nonostante abbiano tutti in buona fede firmato il noto 'patto di responsabilità solidale' ". (segue) (Com)