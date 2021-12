Sgomberi: Cgil Roma e Lazio, no per campi nomadi in mancanza di soluzioni abitative adeguate (3)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

20 luglio 2021

- "Onde evitare di ripetere le esperienze precedenti - dice ancora la Cgil - invitiamo la giunta comunale a tener presente che diverse famiglie provenienti da altri campi 'superati' hanno trovato ospitalità nelle già affollate baracche del campo di via Cesare Lombroso. Atteggiamenti aggressivi e frettolosi metterebbero a repentaglio il faticoso cammino di inclusione della comunità, pregiudicherebbero seriamente la frequenza scolastica dei minori e metterebbero le famiglie in una condizione umana drammatica. La totalità degli abitanti del campo non saprebbe dove andare e non possiede né camper né roulotte. La prosecuzione del progetto dovrà essere pertanto subordinata alla ricerca di adeguate soluzioni abitative per tutte le famiglie. Sottolineiamo altresì come sia fondamentale non si disperdere il livello d'integrazione della comunità nel quartiere, sia nel progettare interventi sociali inclusivi sia nella sistemazione alloggiativa, tenendo in considerazione il radicamento della comunità nel territorio". (Com)