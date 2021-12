Disabilità: Stefani, riforma favorisce il diritto ad autodeterminarsi e la partecipazione alla vita sociale

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

"Il vostro lavoro aiuta a raccontare la realtà, ha un innegabile aspetto “umano”, poiché riporta storie di vita ed ha la capacità di costruire ponti tra le persone" Erika Stefani

ministra per le Disabilità

20 luglio 2021

- "Quella di quest'anno segna i 40 anni della Giornata internazionale delle persone con disabilità, proclamata nel 1981 dall'Organizzazione delle Nazioni Unite (Onu). Una ricorrenza non certo rituale che vorremmo, noi tutti, che segnasse dei punti di svolta fondamentali nel percorso verso il compimento della piena inclusione, così come previsto dalla Convenzione delle Nazioni Unite sui diritti delle persone con disabilità. Ed è con questo spirito della concretezza e questo impegno che oggi ci apprestiamo a celebrare questa giornata". Così il ministro per le Disabilità, Erika Stefani, in occasione della Giornata internazionale delle persone con disabilità. "La prima novità che oggi vogliamo rimarcare attiene a un differente modo di affrontare le tematiche che riguardano la disabilità, fortemente orientato a sviluppare progettualità specifiche attorno alla persona, che tengano conto delle aspirazioni, dei desideri, del sistema di relazioni, delle volontà dei singoli. Per questo - sottolinea - abbiamo fin dall'inizio promosso - in coerenza con la missione 5 del Pnrr, 'Inclusione e Coesione' - una riforma specifica, la Legge Delega sulle disabilità: una nuova cornice normativa la cui principale finalità è dare impulso al cosiddetto 'progetto di vita personalizzato e partecipato', uno strumento che favorisce il diritto, per le persone con disabilità, ad autodeterminarsi e a partecipare alla vita sociale". "Riteniamo - aggiunge Stefani - che questo sia un tassello fondamentale per compiere passi avanti nella strada dell'attuazione della Convenzione Onu, ma soprattutto nella strada dei diritti".(Rin)