Roma: controlli a Tor Bella Monaca, 9 arresti e sequestrate centinaia dosi droga

- La nuova ondata di controlli dei carabinieri della stazione Roma Tor Bella Monaca, nella giornata di ieri, ha messo in subbuglio le piazze di spaccio della zona con 9 persone arrestate. I militari hanno fatto scattare i blitz nella zona di via dell’Archeologia, dove a finire in manette sono stati, inizialmente, due romani di 32 e 51 anni, entrambi pregiudicati, che sono stati trovati in possesso di 55 dosi singole di cocaina e 80 euro in contanti; nel giro di poche ore, sono state arrestate altre 3 persone: un cittadino romeno di 18 anni, incensurato, sorpreso in strada con 39 dosi di cocaina e 140 euro; un cittadino albanese di 21 anni, pregiudicato e sottoposto al divieto di dimora nel comune di Roma, con 135 dosi di cocaina e 300 euro; un romano di 37 anni, con precedenti, “pizzicato” con 11 dosi di cocaina e 240 euro; un cittadino tunisino di 52 anni, pregiudicato, che aveva nella sua disponibilità 29 dosi di cocaina e 105 euro. (segue) (Rer)