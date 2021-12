Roma: controlli a Tor Bella Monaca, 9 arresti e sequestrate centinaia dosi droga (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- A Torre Gaia, in via Paolo Ferdinando Quaglia, i carabinieri della stazione Roma Tor Bella Monaca hanno arrestato un romano di 45 anni, con precedenti e in atto sottoposto alla sorveglianza speciale con obbligo di soggiorno, a seguito di un controllo, durante il quale è stato sorpreso con 11 dosi di cocaina e 550 euro in contanti. Poco lontano, in via Giovanni Battista Scozza, i militari hanno affatto scattare le manette ai polsi di un romano di 46 anni, senza fissa dimora e con precedenti, trovato con 10 dosi di hashish e 77 euro, e un romano di 40 anni, anche lui con precedenti, con in tasca 4 involucri di crack e 570 euro in contanti. Tutto il denaro trovato nella disponibilità degli arrestati – ammontante a oltre 2.000 euro - è stato sequestrato, insieme alla droga, poiché ritenuto provento dell’attività di spaccio. (segue) (Rer)