Roma: controlli a Tor Bella Monaca, 9 arresti e sequestrate centinaia dosi droga (3)

- Nel corso dei controlli eseguiti a Tor Bella Monaca, i Carabinieri sono dovuti intervenire anche nei pressi di un istituto scolastico di via Acquaroni, dove, poco prima, un romano di 40 anni con precedenti, papà di uno degli alunni che frequentano la scuola, in evidente stato di alterazione, si era presentato con una trave in legno con cui ha sfondato 2 vetrate della struttura, alla presenza di insegnanti e alunni. Il 40enne ha “giustificato” il suo comportamento affermando che si trattava della “punizione” per chi, il giorno prima, aveva sottratto il giubbotto al figlio. L’uomo, che ha reagito violentemente anche all’arrivo dei Carabinieri, è stato arrestato con le accuse di resistenza a pubblico ufficiale e danneggiamento. (segue) (Rer)