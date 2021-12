Disabilità: Stefani, con Disability card accesso più semplice ai servizi e convenzioni

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

20 luglio 2021

- Parallelamente al riforma -che interesserà tutti i settori coinvolti nella disabilità, dal lavoro alla sanità, dalle infrastrutture alla formazione "abbiamo promosso altre progettualità specifiche. Ho appena avuto il piacere di presentare - con il presidente Tridico - la Disability card, compimento di un lungo percorso - sviluppato a livello comunitario - che finalmente potrà dare la possibilità di accedere in maniera più semplice ai servizi, ad apposite convenzioni, di semplificare la vita delle persone con fragilità, avvicinando il Paese alle buone prassi e alle migliore esperienze che, in ambito Europeo, sono state avviate". Così il ministro per le Disabilità, Erika Stefani, in occasione della Giornata internazionale delle persone con disabilità. "E, a proposito di buone prassi, vorrei introdurre l'altra iniziativa che stiamo portando avanti: il percorso partecipato di elaborazione delle prossime azioni da adottare. A giorni presenteremo i risultati di un’operazione di consultazione che abbiamo promosso, per attingere alle idee e alle esperienze più efficaci. Esperienze che - nel mio settimanale impegno di presenza sui territori - ho, in parte, avuto modo e piacere di conoscere personalmente. Bisogna anche saper trarre spunto, mutuare, estendere le esperienze migliori messe in campo a livello locale e non solo". Che sono tantissime", aggiunge il ministro. "La voglia di partecipare si è fatta sentire e ne siamo enormemente soddisfatti. Sono infatti oltre un centinaio le realtà - che ringrazio - che hanno aderito, inviando i propri contributi. Da loro trarremo spunti di sicuro valore e interesse per operare le scelte del domani, in una operazione di piena condivisione e valorizzazione di chi, ogni giorno, investe risorse, idee ed energie sulla strada dell'inclusione e dei diritti. Insieme possiamo fare tanto per migliorare il Paese. Un Paese inclusivo è un Paese migliore per tutti", conclude Stefani. (Rin)