Romania: premier Ciuca, attuazione Pnrr è priorità di questo governo

- L'attuazione del Piano nazionale di ripresa e resilienza (Pnrr) è, per questo governo in Romania, una delle priorità fondamentali. Lo ha detto il primo ministro romeno, Nicolae Ciuca, in un messaggio sulla pagina Facebook del governo. Ciuca ha affermato che non accetterà ritardi nell'attuazione degli obiettivi che devono essere raggiunti affinché la Romania possa ricevere in tempo tutte le tranche del meccanismo di ripresa e resilienza. "L'attuazione del Pnrr è, per questo governo, una delle priorità fondamentali. Dopo la prima tranche del Pnrr, pari a 1,851 miliardi di euro sul prefinanziamento complessivo di 3,793 miliardi di euro del valore del contributo finanziario per il 2021, il governo avvierà immediatamente le riforme e gli investimenti su cui ci siamo impegnati. Non accetterò ritardi nella realizzazione degli obiettivi che devono essere raggiunti per ricevere in tempo tutte le tranche del meccanismo di recupero e resilienza, per un importo totale di 29,2 miliardi di euro", ha affermato Ciuca. (Rob)