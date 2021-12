© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Cielo generalmente sereno o poco nuvoloso; nuvolosità un po' più presente sulla Bassa Pianura. In serata estesi passaggi di velature. Precipitazioni poco probabili, ad eccezione di qualche debole episodio sulla Bassa Pianura e Appennino nelle prime ore. Temperature minime in calo specie in serata, massime in leggero calo o stazionarie. In pianura minime intorno a 0 °C, massime intorno a 8 °C. (Rem)