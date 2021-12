Usa: Covid, nuovi casi di variante Omicron in almeno 5 Stati

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Nuovi casi della nuova variante Omicron del coronavirus sono stati individuati in almeno cinque Stati Usa, appena un giorno dopo l'emersione del primo caso in California. Secondo le ultime informazioni divulgate alle autorità sanitarie statunitensi, almeno cinque persone nell'area metropolitana di New York sono risultate positive alla nuova variante; a queste si aggiunge un uomo nel Minnesota, che lo scorso novembre aveva preso parte ad una convention di anime a Manhattan. Un ulteriore caso è stato individuato nel Colorado: si tratta di una donna rientrata da un viaggio in Sudafrica. Infine, un caso è stato diagnosticato in un uomo non vaccinato residente alle Hawaii, che di recente non ha viaggiato al di fuori dell'Arcipelago. Il sindaco di New York, Bill de Blasio, ha dichiarato che le autorità sanitarie cittadine sospettano la variante abbia già iniziato a circolare negli Usa da settimane. (Nys)