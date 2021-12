Vietnam: Covid, nuovo record giornaliero di casi

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il Vietnam si trova già ad affrontare una nuova ondata di Covid-19, con un record di 14.508 nuovi casi di positività nell'arco delle 24 ore di mercoledì: il dato peggiore registrato nel Paese dall'inizio della pandemia. Il bilancio giornaliero dei decessi è aumentato a 196. I dati sono superiori a quelli registrati durante il picco massimo delle infezioni raggiunto dal Paese lo scorso settembre, proprio mentre il Paese è impegnato a riattivare la propria economia manifatturiera e le catene di fornitura globali che da essa dipendono. Ad oggi il 28 per cento della popolazione vietnamita non è vaccinata, e per tentare di arginare la variante Omicron Hanoi sta valutando il blocco dei voli da alcuni Paesi africani e l'interruzione delle emissioni di visti per i cittadini di quei Paesi. Il primo ministro vietnamita, Pham Minh Chinh, ha ordinato ieri alle autorità di rafforzare le misure di prevenzione pandemica: il ministero della Salute si appresta a bloccare i voli da Sudafrica, Botswana, Namibia, Zimbabwe, Eswatini, Lesotho e Mazambico. Il Centro per le operazioni di sanità pubblica di emergenza ha annunciato di aver iniziato ad accumulare scorte di materiale sanitario e ossigeno per far fronte a un eventuale boom dei ricoveri. Il governo si prepara frattanto ad avviare la somministrazione delle terze dosi di vaccino, che dovrebbe iniziare questo mese. L'ondata della variante Delta del coronavirus ha causato nel Vietnam oltre 25mila vittime in appena sette mesi. (Fim)