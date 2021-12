Germania: appello di Merkel a difendere la democrazia

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- La cancelliera tedesca Angela Merkel ha rivolto un appello a difendere la democrazia contro odio, violenza e disinformazione durante gli onori militari che le sono stati tributati ieri, 2 dicembre, a Berlino per la conclusione del mandato. La cerimonia si è tenuta in serata nel cortile del ministero della Difesa tedesco dove, al lume delle fiaccole, il Battaglione della Guardia delle Forze armate tedesche (Bundeswehr) ha sfilato dinanzi a Merkel, con la banda che suonava marce militari, nonché inni religiosi, brani melodici e pop scelti dalla cancelliera. Come riferisce il quotidiano “Frankfurter Allgemeine Zeitung”, Merkel ha affermato che “ovunque la conoscenza scientifica viene negata, dove vengono diffuse teorie cospirative e agitazione”, si deve contraddire “con forza”. La cancelliera ha quindi evidenziato: “La nostra democrazia vive del fatto che ovunque odio e violenza sono considerati mezzi legittimi per perseguire i propri interessi, la nostra tolleranza di democratici deve trovare i propri limiti”.(Geb)