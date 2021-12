Ue: Bce, riformare Patto di stabilità per renderlo più semplice, trasparente, pro-crescita

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- La Banca centrale europea (Bce) propone di riformare il Patto di stabilità e crescita dell'Ue per renderlo “più semplice, più trasparente e più orientato alla crescita”. Come riferisce il quotidiano “Handelsblatt”, per l'Eurotower, “un aggiustamento realistico, sostenibile del debito pubblico” degli Stati membri dell'Eurozona è “importante al fine di riguadagnare un margine di manovra di bilancio prima di una possibile prossima crisi”. A tale scopo, è opportuno rivedere le regole europee in materia di riduzione del disavanzo attualmente in vigore. Per il Consiglio direttivo della Bce, infine, la politica di bilancio nell'Ue dovrebbe divenire “più orientata alla crescita”. (Geb)